WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
29.10.2025 08:15:07
UBS Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Buy" belassen. Die Schweizer hätten aus allen Zylindern gefeuert, lobte Joseph Dickerson am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht. Die Entwicklung sei herausragend./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:49 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: UBS Buy
|
Unternehmen:
UBS
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
37,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,82 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
30,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
