NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Buy" belassen. Die Schweizer hätten aus allen Zylindern gefeuert, lobte Joseph Dickerson am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht. Die Entwicklung sei herausragend./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:49 / ET



