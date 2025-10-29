UBS Aktie

29.10.2025 08:15:07

UBS Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 37 Franken auf "Buy" belassen. Die Schweizer hätten aus allen Zylindern gefeuert, lobte Joseph Dickerson am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht. Die Entwicklung sei herausragend./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:49 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

