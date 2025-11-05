JPMorgan Chase Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JPMorgan Chase-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die JPMorgan Chase-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 66,44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,505 JPMorgan Chase-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 309,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 465,46 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 365,46 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte JPMorgan Chase einen Börsenwert von 850,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
