JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Geldwäscheprävention 06.11.2025 17:10:40

BaFin straft JPMorgan wegen Geldwäscheversäumnissen ab - Aktie stabil

BaFin straft JPMorgan wegen Geldwäscheversäumnissen ab - Aktie stabil

JPMorgan Chase ist von der deutschen Finanzaufsicht BaFin mit einer Geldstrafe in Höhe von 45 Millionen Euro belegt worden.

Wie Bafin mitteilte, ist sie der Auffassung, dass die US-Großbank Mängel bei der Geldwäscheprävention aufgewiesen hat. Die in Frankfurt ansässige J.P. Morgan SE habe es im Zeitraum Oktober 2021 bis September 2022 systematisch versäumt, Verdachtsmeldungen rechtzeitig einzureichen, so die Bafin. Dies sei eine Verletzung der aufsichtsrechtlichen Pflichten durch die Bank gewesen.

Nach deutschem Recht müssen Finanzinstitute unverzüglich den Aufsichtsbehörden melden, wenn sie den Verdacht haben, dass eine Transaktion mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen könnte. "Die Geldbuße bezieht sich auf historische Feststellungen, und der Zeitpunkt unserer (Verdachts)Meldungen hat keine Ermittlungen der Behörden behindert", teilte ein Sprecher von JPMorgan mit. Die Bank habe sich verpflichtet, Geldwäsche und Finanzkriminalität aufzudecken, zu verhindern und zu melden.

Die Höhe des Bußgeldes bei systemischen Verstößen richtet sich nach dem Umsatz einer Bank, weshalb diese Strafe zu einer der höchsten gehört, die von der Bafin verhängt wurden. JPMorgan hat seine Präsenz in Deutschland seit dem Brexit ausgebaut.

Im NYSE-Handel zeigt sich die JPMorgan-Aktie zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 311,32 US-Dollar.

Von Elena Vardon

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Nokia überzeugt mit starkem Quartal - JPMorgan wird optimistischer - Aktie höher
Coinbase-Aktie vor Bilanz: Hochstufung durch JPMorgan - das steckt dahinter
Apple-Aktie fällt: JPMorgan belässt Einstufung für Apple auf `Overweight`

Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.mehr Nachrichten

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.mehr Analysen

15.10.25 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
14.10.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
11.09.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
16.07.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
16.07.25 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JPMorgan Chase & Co. 272,40 0,24% JPMorgan Chase & Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen