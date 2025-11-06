JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Geldwäscheprävention
|
06.11.2025 17:10:40
BaFin straft JPMorgan wegen Geldwäscheversäumnissen ab - Aktie stabil
Nach deutschem Recht müssen Finanzinstitute unverzüglich den Aufsichtsbehörden melden, wenn sie den Verdacht haben, dass eine Transaktion mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen könnte. "Die Geldbuße bezieht sich auf historische Feststellungen, und der Zeitpunkt unserer (Verdachts)Meldungen hat keine Ermittlungen der Behörden behindert", teilte ein Sprecher von JPMorgan mit. Die Bank habe sich verpflichtet, Geldwäsche und Finanzkriminalität aufzudecken, zu verhindern und zu melden.
Die Höhe des Bußgeldes bei systemischen Verstößen richtet sich nach dem Umsatz einer Bank, weshalb diese Strafe zu einer der höchsten gehört, die von der Bafin verhängt wurden. JPMorgan hat seine Präsenz in Deutschland seit dem Brexit ausgebaut.
Im NYSE-Handel zeigt sich die JPMorgan-Aktie zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 311,32 US-Dollar.
Von Elena Vardon
DOW JONES
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.mehr Nachrichten
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.mehr Analysen
|15.10.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.10.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|272,40
|0,24%
