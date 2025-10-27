UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
27.10.2025 15:58:22
UBS reicht Gesuch für US-Banklizenz ein
Die UBS beantragen in den USA eine nationale Banklizenz. Damit will die grösste Schweizer Bank ihr US-Geschäft ausbauen und sich langfristig als führender Vermögensverwalter mit eigenem Bankangebot positionieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Nachrichten zu UBSmehr Nachrichten
11:14
|WDH/ROUNDUP 2: UBS verdient deutlich mehr als erwartet - Aktie dennoch im Minus (dpa-AFX)
11:14
|AKTIE IM FOKUS 2: UBS drehen ins Minus - Händler: Rechtsstreit belastet (dpa-AFX)
11:01
|ROUNDUP 2: UBS verdient deutlich mehr als erwartet - Aktie dennoch im Minus (dpa-AFX)
09:34
|AKTIE IM FOKUS: UBS mischen sich nach sehr starken Zahlen unter Favoriten im SMI (dpa-AFX)
09:29
|Pluszeichen in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI (finanzen.at)
09:29
|Starker Wochentag in Zürich: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im SLI (finanzen.at)
09:29
|Aufschläge in Zürich: SPI notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
09:29
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Start in Rot (finanzen.at)
Analysen zu UBSmehr Analysen
|08:26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:15
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:14
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|UBS
|32,96
|-1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.