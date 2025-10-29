UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

29.10.2025 07:36:50
UBS to appeal against court decision on Credit Suisse bond wipeout
Chief executive Sergio Ermotti says bank experienced ‘strong private and institutional client activity’Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies




