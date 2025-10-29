UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
29.10.2025 06:54:30
UBS überrascht mit deutlich höherem Gewinn
Das Geschäft der Schweizer Grossbank läuft rund: Sie konnte den Reingewinn gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern. Auch bei der Integration der Credit Suisse wurden weitere grosse Fortschritte erzielt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
