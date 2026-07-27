UDR Aktie
WKN DE: A0MM15 / ISIN: US9026531049
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27.07.2026 22:55:57
UDR, Inc. Profit Climbs In Q2
(RTTNews) - UDR, Inc. (UDR) revealed earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings totaled $69.035 million, or $0.21 per share. This compares with $37.673 million, or $0.11 per share, last year.
Revenue held steady at $425.399 million
UDR, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $69.035 Mln. vs. $37.673 Mln. last year. -EPS: $0.21 vs. $0.11 last year. -Revenue: $425.399 Mln vs. $425.399 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.13 To $ 0.15 Full year EPS guidance: $ 1.03 To $ 1.11
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