Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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25.06.2026 06:14:39

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 29. Juni

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 29. Juni in Kraft:

===

+ DOW-JONES-INDEX

AUFNAHME

- Alphabet

HERAUSNAHME

- Verizon Communications

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2026 00:15 ET (04:15 GMT)

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Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
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