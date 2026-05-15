Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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15.05.2026 08:47:00
Update stopft 79 Sicherheitslücken in Google Chrome
Das wöchentliche Chrome-Update schließt insgesamt 79 Sicherheitslücken. Davon gelten 14 als kritisch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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