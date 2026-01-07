FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|
07.01.2026 01:30:00
UPS vs. FedEx: The Better Long-Term Play?
The two package delivery giants continue to compete intensively in the marketplace. Still, there's only one winner in terms of stock price performance over recent years, with FedEx (NYSE: FDX) stock outpacing UPS (NYSE: UPS) stock. However, I think UPS is a better long-term buy, but with one important caveat.The company's growth strategy makes sense. Under CEO Carol Tomé, UPS has accelerated its transition toward more targeted end markets and deliveries rather than chasing delivery volume.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
01.01.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätte eine Investition in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.12.25
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FedEx-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.12.25
|FedEx-Aktie dennoch in Rot: Ergebnis übertrifft Erwartungen (dpa-AFX)
|
19.12.25
|AKTIEN IM FOKUS 2: Fedex mit Licht und Schatten - Positive Signale für DHL (dpa-AFX)
|
19.12.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Fedex auf 294 Dollar - 'Neutral' (dpa-AFX)
|
18.12.25
|Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
18.12.25
|S&P 500-Titel FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.12.25
|S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FedEx-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu FedEx Corp.
|19.12.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.24
|FedEx Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fedex Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|47 180,00
|0,90%
|FedEx Corp.
|261,70
|-0,38%