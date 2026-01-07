FedEx Aktie

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

07.01.2026 01:30:00

UPS vs. FedEx: The Better Long-Term Play?

The two package delivery giants continue to compete intensively in the marketplace. Still, there's only one winner in terms of stock price performance over recent years, with FedEx (NYSE: FDX) stock outpacing UPS (NYSE: UPS) stock. However, I think UPS is a better long-term buy, but with one important caveat.The company's growth strategy makes sense. Under CEO Carol Tomé, UPS has accelerated its transition toward more targeted end markets and deliveries rather than chasing delivery volume.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu FedEx Corp.

Analysen zu FedEx Corp.

19.12.25 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
19.12.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 FedEx Overweight Barclays Capital
13.11.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Fedex Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs 47 180,00 0,90% Fedex Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
FedEx Corp. 261,70 -0,38% FedEx Corp.

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

