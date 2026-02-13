FedEx Aktie
|315,60EUR
|5,85EUR
|1,89%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fedex nach dem Kapitalmarkttag von 326 auf 425 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Stephanie Moore ist jetzt noch zuversichtlicher, was die Nachhaltigkeit der Aktienstory des Logistikers betrifft. Die für 2029 gesteckten Ziele im Express-Segment seien gut erreichbar, schrieb sie am Freitag. Optimismus werde auch hinsichtlich der Monetarisierung der Sparte Dataworks ausgestrahlt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 425,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 369,46
|
Abst. Kursziel*:
15,03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 371,24
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,48%
|
Analyst Name::
Stephanie Moore
|
KGV*:
-
