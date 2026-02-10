FedEx Aktie

305,65EUR -0,40EUR -0,13%
FedEx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 07:51:29

FedEx Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fedex vor einer Investorenveranstaltung von 360 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dort dürften Maßnahmen zur Kostensenkung durch eine vertiefte Integration des Logistiknetzwerks thematisiert werden, schrieb Brandon Oglenski in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Aussagen zur Nutzung Künstlicher Intelligenz für die Echtzeitdaten des Unternehmens könnten den Appetit der Anleger auf Fedex-Aktien anregen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Overweight
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 450,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 364,60 		Abst. Kursziel*:
23,42%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 364,60 		Abst. Kursziel aktuell:
23,42%
Analyst Name::
Brandon Oglenski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FedEx Corp.

mehr Nachrichten