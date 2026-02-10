LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fedex vor einer Investorenveranstaltung von 360 auf 450 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dort dürften Maßnahmen zur Kostensenkung durch eine vertiefte Integration des Logistiknetzwerks thematisiert werden, schrieb Brandon Oglenski in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Aussagen zur Nutzung Künstlicher Intelligenz für die Echtzeitdaten des Unternehmens könnten den Appetit der Anleger auf Fedex-Aktien anregen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 04:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:10 / GMT



