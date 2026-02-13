FedEx Aktie
|310,35EUR
|0,60EUR
|0,19%
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
FedEx Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 294 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Insgesamt sei er von der Strategie und der operativen Dynamik des Logistikkonzerns überzeugt, die zu einer lang erwarteten Trendwende beim Free Cashflow führen dürfte, schrieb Brian Ossenbeck in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Neutral
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 294,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 369,46
|
Abst. Kursziel*:
-20,42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 369,46
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20,42%
|
Analyst Name::
Brian Ossenbeck
|
KGV*:
-
