FedEx Aktie

310,35EUR 0,60EUR 0,19%
FedEx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.02.2026 12:38:44

FedEx Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fedex nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 294 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Insgesamt sei er von der Strategie und der operativen Dynamik des Logistikkonzerns überzeugt, die zu einer lang erwarteten Trendwende beim Free Cashflow führen dürfte, schrieb Brian Ossenbeck in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:08 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Neutral
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 294,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 369,46 		Abst. Kursziel*:
-20,42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 369,46 		Abst. Kursziel aktuell:
-20,42%
Analyst Name::
Brian Ossenbeck 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FedEx Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu FedEx Corp.

mehr Analysen
12:38 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 FedEx Overweight Barclays Capital
04.02.26 FedEx Buy UBS AG
20.01.26 FedEx Overweight Barclays Capital
20.01.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

FedEx Corp. 310,35 0,19% FedEx Corp.

Aktuelle Aktienanalysen

12:55 ams-OSRAM Buy UBS AG
12:39 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:38 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:38 Danone Overweight Barclays Capital
12:16 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:15 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:14 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:14 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:12 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:57 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
11:56 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
11:42 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:39 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:30 RELX Outperform Bernstein Research
11:28 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:19 AB InBev Outperform Bernstein Research
11:18 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:17 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
11:16 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
11:03 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
11:02 SAFRAN Outperform Bernstein Research
11:02 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:01 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
10:54 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:50 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:48 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:48 RELX Buy UBS AG
10:47 AB InBev Buy UBS AG
10:37 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:37 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
10:31 JENOPTIK Neutral UBS AG
10:31 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
10:21 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
10:20 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
10:18 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
10:16 SAFRAN Neutral UBS AG
09:59 Siltronic Neutral UBS AG
09:57 L'Oréal Overweight Barclays Capital
09:44 L'Oréal Buy UBS AG
09:43 RELX Overweight Barclays Capital
09:40 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
09:40 AB InBev Overweight Barclays Capital
09:39 Unilever Overweight Barclays Capital
09:27 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
09:27 Hermès Neutral UBS AG
09:24 Siemens Underweight Barclays Capital
09:24 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
09:04 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
08:53 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:49 JENOPTIK Buy Warburg Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen