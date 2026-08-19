Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
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19.08.2026 13:41:00
US-Provider Comcast bietet Einbruchserkennung über WLAN-Router an
Bis vor Kurzem gab es das nur als Forschungsergebnis: Einbrecher mit WLAN erkennen. Comcast stattet nun Xfinity-Router damit aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)
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19.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
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19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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19.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Comcast Corp. (Class A)
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Aktien in diesem Artikel
|Comcast Corp. (Class A)
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