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WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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Analystenstimme 28.09.2026 11:24:00

Verbund-Aktie zieht deutlich an: Deutsche Bank wird optimistischer

Verbund-Aktie zieht deutlich an: Deutsche Bank wird optimistischer

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Empfehlung für die Verbund-Aktien von "Sell" auf "Hold" hinaufgesetzt.

Das Kursziel wurde von Analyst Olly Jeffery von 55 Euro auf 60 Euro erhöht.

"Der mittelfristige Anstieg der Strompreise gleicht die Gewinnwarnung, die wir im Laufe dieses Jahres erwarten, mehr als aus. Zudem hat der österreichische Verfassungsgerichtshof in der vergangenen Woche die Rechtmäßigkeit der Gewinnabgabe in Frage gestellt. Eine Entscheidung wird bis zum Jahresende erwartet", schreiben die Experten in der Analyse.

Für das Geschäftsjahr 2026 lautet die Schätzung für den Gewinn je Aktie nun 2,43 Euro, für 2027 auf 5,07 Euro und für 2028 auf 4,49 Euro. Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich für 2026 auf 1,30 Euro und für die beiden Folgejahre auf 2,79 Euro bzw. auf 2,47 Euro.

Zum Vergleich: Am Montagvormittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 65,00 Euro (+3,92 Prozent).

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/rst

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

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Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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