Verbund Aktie

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WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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10.09.2026 09:54:00

Verbund verkaufen

Die Analysten der Baader Bank haben ihr 6-Monats-Kursziel für die Aktien des heimischen Verbund leicht von 59,70 auf 61,00 Euro angehoben. Das Anlagevotum von Analyst Pierre-Alexandre Ramondenc lautet für die Titel des Energieversorgers auf "Reduce".

Die Baader-Experten haben ihre EPS-Prognose für 2027 unter Berücksichtigung eines erzielten Wasserkraftpreises von 90 Euro/MWh (zuvor 85 Euro/MWh) angepasst; dies spiegelt den jüngsten Anstieg der kurz- und mittelfristigen Stromterminpreise wider, der durch höhere europäische Gaspreise getrieben wurde, hieß es in der aktuellen Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 2,97 Euro für 2026, sowie 3,77 (zuvor: 3,59) bzw. 3,40 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,63 Euro für 2026, sowie 1,89 bzw. 1,70 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich: Am Donnerstagvormittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 61,80 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/ste

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

AFA0013 2026-09-10/09:54

Zusammenfassung: Verbund AG verkaufen
Unternehmen:
Verbund AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
verkaufen 		Kurs*:
61,50 € 		Abst. Kursziel*:
-0,81%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
61,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,81%
Analyst Name::
Pierre-Alexandre Ramondenc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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