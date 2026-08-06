Die Analysten der UBS haben ihr Anlagevotum "Sell" für die Aktien des heimischen Verbund bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 55,00 Euro wurde von der zuständigen Wanda Serwinowska unverändert beibehalten.

Die UBS-Schätzung für das operative Ergebnis EBITDA im Gesamtjahr 2026 liegt hauptsächlich aufgrund der geringen Wasserführung unter dem unteren Ende der Verbund-Prognose, doch der jüngste Anstieg der kurzfristigen Strompreise berge ein gewisses Aufwärtspotenzial.

Am Donnerstagvormittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 58,54 Euro.

Analysierendes Institut UBS

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ste/spa

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