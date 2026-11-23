Verbund Aktie
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WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
Verbund neutral
Die Analysten der Deutschen Bank haben in einer Branchenanalyse das Kursziel für die Titel des österreichischen Stromversorgers Verbund von 60 auf 64 Euro hinaufgesetzt. Die Empfehlung "Hold" wurde von dem zuständigen Analysten Olly Jeffery bestätigt.
Die mittelfristigen Ergebnisprognosen der Deutsche Bank Research für den Verbund liegen laut den Experten über dem Marktkonsens. Für das Geschäftsjahr 2026 des Verbund prognostizieren die Deutsche-Bank-Analysten jetzt einen Gewinn von 2,54 (zuvor 2,43) Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 5,59 (zuvor 5,07) bzw. 4,92 (zuvor 4,49) Euro je Aktie. Die Erhöhung um zehn Prozent für die Jahre 2027 und 2028 ist laut den Analysten auf höhere Strompreise zurückzuführen.
Die Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,40 Euro für 2026 sowie 3,10 bzw. 2,70 Euro für 2027 bzw. 2028.
An der Wiener Börse notierten Verbund-Aktien am Montag bei 69,35 Euro.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/rst
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
AFA0040 2026-11-23/12:39
|Zusammenfassung: Verbund AG neutral
|
Unternehmen:
Verbund AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
64,00 €
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
69,55 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,98%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
69,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,91%
|
Analyst Name::
Olly Jeffery
|
KGV*:
-
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|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Verbund Reduce
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|UBS AG
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