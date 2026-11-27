Verbund Aktie
|70,95EUR
|0,95EUR
|1,36%
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
Verbund Sell
Die Analysten der UBS haben ihr Anlagevotum "Sell" für die Aktien des heimischen Verbund bestätigt. Das Kursziel wurde leicht von 55,00 auf 56,00 Euro von der zuständigen Wanda Serwinowska erhöht.
Die Wasserkraftbedingungen seien seit Jahresbeginn weiterhin außergewöhnlich schwach, so die Analysten. "Wir erhöhen unsere EBITDA-Schätzung für 2026 leicht, was in erster Linie auf Posten zurückzuführen ist, die wir als einmalig betrachten." Wesentliche Risiken für die "Sell"-Empfehlung seien allerdings ein höherer Strompreis als erwartet bzw. ein geringerer Windfall-Profit.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 2,80 Euro für 2026, sowie 4,65 bzw. 2,80 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,40 Euro für 2026, sowie 2,32 bzw. 1,40 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am Freitagvormittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 70,30 Euro.
Analysierendes Institut UBS
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
rst/spa
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
AFA0039 2026-11-27/11:24
|Zusammenfassung: Verbund AG Sell
|
Unternehmen:
Verbund AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
70,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-20,28%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
70,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20,00%
|
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Verbund AG
|
26.11.26
|Aufschläge in Wien: Zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne im ATX (finanzen.at)
|
26.11.26
|Gute Stimmung in Wien: So bewegt sich der ATX aktuell (finanzen.at)
|
26.11.26
|Freundlicher Handel in Wien: Das macht der ATX am Mittag (finanzen.at)
|
26.11.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX Prime liegt am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
26.11.26
|ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
26.11.26
|Optimismus in Wien: ATX zum Start des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
25.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX-Börsianer nehmen letztendlich Reißaus (finanzen.at)
|
25.11.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Verbund AG
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.11.26
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|29.10.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.11.26
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|29.10.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|06.08.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.07.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.11.26
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|70,25
|0,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|ams buy
|Baader Bank
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|SMA Solar Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:36
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|adidas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|26.11.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.