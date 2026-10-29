Verbund Aktie

69,25EUR -0,10EUR -0,14%
Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.10.2026 13:40:00

Verbund Hold

Die Analysten der Deutschen Bank haben ihre Empfehlung "Hold" für die Aktien des Verbund bestätigt. Das Kursziel von 60 Euro für die Titel des österreichischen Stromversorgers wurde ebenfalls unverändert belassen. Zum Vergleich: An der Wiener Börse notierten Verbund-Aktien zu Mittag mit einem Kursplus von 0,36 Prozent bei 69,60 Euro.

Von der anstehenden Quartalszahlenpräsentation des Verbund erwarten die Experten eine Senkung des Ausblicks. Diese dürfte aber nicht stark genug sein, um eine Gewinnwarnung vor der Zahlenvorlage zu erfordern. Angesichts der schwachen Bedingungen für Wasserkraft sei eine Warnung an einem gewissen Punkt aber wahrscheinlich, schreiben die Deutsche-Bank-Analysten Olly Jeffery und James Brand. Im November oder Dezember sollte sich jüngsten Prognosen zufolge die Wasserkraftbedingungen aber wieder normalisieren, heißt es in der Analyse weiter.

Für die ersten drei Quartale 2026 prognostizieren die Analysten einen Rückgang des Betriebsgewinns (EBITDA) der Wasserkraftsparte von 45 Prozent auf 868 Mio. Euro. Unterm Strich erwarten sie für den gesamten Konzern ein Nettoergebnis, das mit 698 Mio. Euro um 40 Prozent unter der Vergleichsperiode des Vorjahres liegen dürfte.

Die Rekord-Dürre im Sommer sowie niedrigere Strompreise hatten sich bereits in den Halbjahreszahlen des Verbund stark niedergeschlagen. Der Gewinn von Österreichs größtem Stromerzeuger war im ersten Halbjahr 2026 um mehr als ein Drittel auf 518 Mio. Euro eingebrochen.

Für das Geschäftsjahr 2026 des Verbund prognostizieren die Deutsche-Bank-Analysten weiter einen Gewinn von 2,43 Euro je Aktie. Die Schätzungen für die Folgejahre liegen bei 5,07 (2027) bzw. 4,49 (2028) Euro je Aktie.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

mik/spa

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

AFA0095 2026-10-29/13:40

Zusammenfassung: Verbund AG Hold
Unternehmen:
Verbund AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
69,65 € 		Abst. Kursziel*:
-13,85%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
69,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,48%
Analyst Name::
Olly Jeffery 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Verbund AG

mehr Analysen
13:40 Verbund Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Verbund Hold Deutsche Bank AG
10.09.26 Verbund verkaufen Baader Bank
17.08.26 Verbund Equal weight Barclays Capital
14.08.26 Verbund Underperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Verbund AG 69,45 0,14% Verbund AG

Aktuelle Aktienanalysen

14:50 Danone Hold Jefferies & Company Inc.
14:21 thyssenkrupp Kaufen DZ BANK
14:11 AB InBev Buy UBS AG
13:59 Alphabet A Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:59 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
13:58 FedEx Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:54 GSK Sector Perform RBC Capital Markets
13:53 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
13:53 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
13:51 Renault Sell UBS AG
13:51 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
13:49 WACKER CHEMIE Kaufen DZ BANK
13:46 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
13:45 Beiersdorf Halten DZ BANK
13:41 GSK Neutral UBS AG
13:40 Verbund Hold Deutsche Bank AG
13:25 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:22 Air Liquide Outperform Bernstein Research
13:19 Microsoft Buy UBS AG
13:19 Linde Outperform Bernstein Research
13:11 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:09 Alphabet A Neutral UBS AG
13:06 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
13:01 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
12:57 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
12:56 AB InBev Outperform Bernstein Research
12:55 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:50 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12:49 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
12:46 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
12:45 STMicroelectronics Buy Jefferies & Company Inc.
12:43 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
12:42 DWS Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:41 Medios Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:40 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
12:33 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
12:29 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
12:25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
12:25 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:14 Airbus Kaufen DZ BANK
12:11 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
12:08 KION GROUP Outperform Bernstein Research
12:07 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:02 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
11:52 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
11:51 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
11:51 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
11:45 Unilever Sell UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen