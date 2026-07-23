Verbund Aktie
|59,70EUR
|-0,15EUR
|-0,25%
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
Verbund Sell
Die Analysten der UBS haben ihr Anlagevotum "Sell" für die Aktien des heimischen Verbund im Vorfeld der anstehenden Zahlenvorlage des Versorgers bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 55,00 Euro wurde von Analystin Wanda Serwinowska unverändert beibehalten.
Verbund wird am 30. Juli die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekannt geben. Die UBS-Experten rechnen mit einem Rückgang des Gewinns, der vor allem auf einen tieferen erzielten Strompreis und niedrige Wasserstände zurückzuführen ist, hieß es in der aktuellen Studie.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 2,91 Euro für 2026, sowie 3,12 bzw. 2,28 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,45 Euro für 2026, sowie 1,56 bzw. 1,14 Euro für 2027 bzw. 2028.
Am frühen Donnerstagnachmittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 59,75 Euro.
Analysierendes Institut UBS
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/spa
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
AFA0052 2026-07-23/13:54
|Zusammenfassung: Verbund AG Sell
|
Unternehmen:
Verbund AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
59,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,95%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
59,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,80%
|
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Verbund AG
|
13:54
|Verbund- UBS behält "Sell"-Einstufung bei (APA)
|
10:03
|ATX-Wert Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verbund von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
22.07.26
|Börse Wien in Grün: ATX beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.07.26
|Pluszeichen in Wien: ATX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
22.07.26
|Wiener Börse-Handel: ATX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
22.07.26
|Handel in Wien: ATX Prime liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
22.07.26
|Schwacher Handel: ATX beginnt Mittwochshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
21.07.26
|Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
Analysen zu Verbund AG
|13:54
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:12
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Verbund Kauf
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:12
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Verbund Kauf
|Deutsche Bank AG
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:54
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:12
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|26.05.26
|Verbund Kauf
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|04.03.24
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.23
|Verbund Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Verbund AG
|59,65
|-0,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:34
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|T-Mobile US Outperform
|RBC Capital Markets
|15:18
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|15:13
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|14:53
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|14:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:13
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|14:01
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|13:58
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|13:55
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|13:55
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|13:54
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|13:54
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:54
|Verbund Sell
|UBS AG
|13:53
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|13:53
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|13:53
|Klöckner Hold
|Deutsche Bank AG
|13:52
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|13:49
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:31
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:31
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:01
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|12:37
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|12:11
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:57
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:53
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:52
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:50
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:33
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|11:30
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|11:30
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:29
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:27
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:15
|Valeo Market-Perform
|Bernstein Research
|11:12
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|11:06
|GEA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:54
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research