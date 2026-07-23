Verbund Aktie

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WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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23.07.2026 13:54:00

Verbund Sell

Die Analysten der UBS haben ihr Anlagevotum "Sell" für die Aktien des heimischen Verbund im Vorfeld der anstehenden Zahlenvorlage des Versorgers bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 55,00 Euro wurde von Analystin Wanda Serwinowska unverändert beibehalten.

Verbund wird am 30. Juli die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekannt geben. Die UBS-Experten rechnen mit einem Rückgang des Gewinns, der vor allem auf einen tieferen erzielten Strompreis und niedrige Wasserstände zurückzuführen ist, hieß es in der aktuellen Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten 2,91 Euro für 2026, sowie 3,12 bzw. 2,28 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,45 Euro für 2026, sowie 1,56 bzw. 1,14 Euro für 2027 bzw. 2028.

Am frühen Donnerstagnachmittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 59,75 Euro.

Analysierendes Institut UBS

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/spa

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

AFA0052 2026-07-23/13:54

Zusammenfassung: Verbund AG Sell
Unternehmen:
Verbund AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
59,75 € 		Abst. Kursziel*:
-7,95%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
59,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,80%
Analyst Name::
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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