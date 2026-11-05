Verbund Aktie

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WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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05.11.2026 16:52:00

Verbund Reduce

Die Analysten der Baader Bank haben ihre Verkaufsempfehlung "Reduce" für die Aktien des heimischen Verbund nach Zahlenvorlage des Energieunternehmens bestätigt. Der zuständige Experte Pierre-Alexandre Ramondenc errechnete zudem ein 6-Monats-Kursziel von 70 Euro. Zum Vergleich am Donnerstagnachmittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 73,95 Euro.

Angepasst wurden die Gewinnerwartungen für den Verbund, nachdem das Berechnungsmodell nach den 9-Monatszahlen adaptiert wurde. Leicht nach unten revidiert wurde die Gewinnprognose für heuer und deutlich angehoben für das Geschäftsjahr 2027. Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 2,92 Euro für 2026, sowie 4,96 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,60 Euro für 2026, sowie 2,48 Euro für 2027.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/sto

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

AFA0136 2026-11-05/16:52

Zusammenfassung: Verbund AG Reduce
Unternehmen:
Verbund AG 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Reduce 		Kurs*:
74,40 € 		Abst. Kursziel*:
-5,91%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
74,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5,79%
Analyst Name::
Pierre-Alexandre Ramondenc 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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