Verbund Aktie
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WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
Verbund neutral
Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Verbund von 65,00 auf 59,80 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Hold " wurde von Analyst Andrew Fisher für die Titel des Versorgers unverändert beibehalten.
Die Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund der Zahlen des ersten Quartals, die die Markterwartungen übertrafen, stellt einen Lichtblick für Verbund in einer schwierigen Zeit dar, die durch unterdurchschnittliche Wassermengen, niedrigere realisierte Strompreise und die Verlängerung und Verschärfung der Sondergewinnsteuer in Österreich gekennzeichnet ist, hieß es in der aktuellen Studie.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 3,02 Euro für 2026, sowie 3,48 bzw. 3,54 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,66 Euro für 2026, sowie jeweils 1,80 Euro für 2027 bzw. 2028.
Zum Vergleich. Am Donnerstag notierten die Verbund-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 60,00 Euro.
Analysierendes Institut Berenberg Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/ste
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
AFA0012 2026-05-21/09:26
|Zusammenfassung: Verbund AG neutral
|
Unternehmen:
Verbund AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
59,80 €
|
Rating jetzt:
neutral
|
Kurs*:
60,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,16%
|
Rating update:
-
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Kurs aktuell:
60,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,83%
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Analyst Name::
Andrew Fisher
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KGV*:
-
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|09:26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.05.26
|Verbund Sell
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|Verbund neutral
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Aktien in diesem Artikel
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|08:19
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|DZ BANK
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|20.05.26
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|Barclays Capital
|20.05.26
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|20.05.26
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|Deutsche Bank AG
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|Bernstein Research
|20.05.26
|Siemens Outperform
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|20.05.26
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|20.05.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
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|Heidelberger Druckmaschinen Hold
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|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Fraport Neutral
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|20.05.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Ryanair Buy
|UBS AG
|20.05.26
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|UBS AG
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|Alphabet A Buy
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|20.05.26
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|20.05.26
|Akzo Nobel Hold
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|20.05.26
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|Brenntag Hold
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|20.05.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.05.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.