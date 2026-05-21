Verbund Aktie

60,45EUR 0,55EUR 0,92%
Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.05.2026 09:26:00

Verbund neutral

Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Verbund von 65,00 auf 59,80 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Hold " wurde von Analyst Andrew Fisher für die Titel des Versorgers unverändert beibehalten.

Die Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund der Zahlen des ersten Quartals, die die Markterwartungen übertrafen, stellt einen Lichtblick für Verbund in einer schwierigen Zeit dar, die durch unterdurchschnittliche Wassermengen, niedrigere realisierte Strompreise und die Verlängerung und Verschärfung der Sondergewinnsteuer in Österreich gekennzeichnet ist, hieß es in der aktuellen Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 3,02 Euro für 2026, sowie 3,48 bzw. 3,54 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,66 Euro für 2026, sowie jeweils 1,80 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich. Am Donnerstag notierten die Verbund-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 60,00 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ger/ste

ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com

AFA0012 2026-05-21/09:26

Zusammenfassung: Verbund AG neutral
Unternehmen:
Verbund AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
59,80 €
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
60,50 € 		Abst. Kursziel*:
-1,16%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
60,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,83%
Analyst Name::
Andrew Fisher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Verbund AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Verbund AG

mehr Analysen
09:26 Verbund neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.05.26 Verbund Sell UBS AG
15.05.26 Verbund Underperform RBC Capital Markets
15.05.26 Verbund verkaufen Deutsche Bank AG
29.04.26 Verbund Kauf Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Verbund AG 60,50 1,00% Verbund AG

Aktuelle Aktienanalysen

09:26 Verbund neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:57 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
08:19 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
08:19 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
08:19 BP Hold Jefferies & Company Inc.
08:19 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
07:57 NVIDIA Outperform Bernstein Research
07:57 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:56 Swiss Re Sell UBS AG
07:51 Rheinmetall Buy UBS AG
06:28 Evonik Equal Weight Barclays Capital
06:27 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
20.05.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
20.05.26 Energiekontor Kaufen DZ BANK
20.05.26 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 ABB Equal Weight Barclays Capital
20.05.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
20.05.26 Siemens Underweight Barclays Capital
20.05.26 Alphabet A Neutral UBS AG
20.05.26 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
20.05.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
20.05.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
20.05.26 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
20.05.26 CTS Eventim Buy UBS AG
20.05.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
20.05.26 Siemens Outperform Bernstein Research
20.05.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
20.05.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
20.05.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
20.05.26 Grand City Properties Neutral UBS AG
20.05.26 Aroundtown Neutral UBS AG
20.05.26 AT & S neutral Erste Group Bank
20.05.26 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.05.26 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.05.26 Hennes & Mauritz AB Sell Goldman Sachs Group Inc.
20.05.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
20.05.26 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.05.26 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Ryanair Buy UBS AG
20.05.26 ASML NV Buy UBS AG
20.05.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
20.05.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
20.05.26 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
20.05.26 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
20.05.26 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
20.05.26 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
20.05.26 LANXESS Underperform Jefferies & Company Inc.
20.05.26 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen