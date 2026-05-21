Die Analysten der Berenberg Bank haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Verbund von 65,00 auf 59,80 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Hold " wurde von Analyst Andrew Fisher für die Titel des Versorgers unverändert beibehalten.

Die Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund der Zahlen des ersten Quartals, die die Markterwartungen übertrafen, stellt einen Lichtblick für Verbund in einer schwierigen Zeit dar, die durch unterdurchschnittliche Wassermengen, niedrigere realisierte Strompreise und die Verlängerung und Verschärfung der Sondergewinnsteuer in Österreich gekennzeichnet ist, hieß es in der aktuellen Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten nun 3,02 Euro für 2026, sowie 3,48 bzw. 3,54 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,66 Euro für 2026, sowie jeweils 1,80 Euro für 2027 bzw. 2028.

Zum Vergleich. Am Donnerstag notierten die Verbund-Titel im Frühhandel an der Wiener Börse bei 60,00 Euro.

Analysierendes Institut Berenberg Bank

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ger/ste

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