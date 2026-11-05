Verisk Analytics Inc. Q3 Sales Increase

(RTTNews) - Verisk Analytics Inc. (VRSK) released earnings for third quarter of $219.2 million

The company's bottom line totaled $219.2 million, or $1.70 per share. This compares with $225.5 million, or $1.61 per share, last year.

Excluding items, Verisk Analytics Inc. reported adjusted earnings of $253.8 million or $1.96 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.3% to $809.0 million from $768.3 million last year.

Verisk Analytics Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $219.2 Mln. vs. $225.5 Mln. last year. -EPS: $1.70 vs. $1.61 last year. -Revenue: $809.0 Mln vs. $768.3 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.45 To $ 7.75 Full year revenue guidance: $ 3.190 B To $ 3.240 B