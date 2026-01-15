Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|
15.01.2026 20:09:00
Verizon blames software hiccup for outage. Growing tech complexity and ‘telecom arrogance’ could be bigger culprits.
Verizon says a “software issue” is to blame for an outage that caused frustration in Northeast U.S. cities.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
15.01.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gewinne in New York: Das macht der Dow Jones am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
15.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Verizon-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Verizon von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Verizon Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Verizon Inc.
|33,58
|-0,89%
|Verizon Communications Inc Cert Deposito Arg Repr 0.5 Shs
|14 970,00
|-1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.