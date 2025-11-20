Verizon Aktie
WKN: 868402 / ISIN: US92343V1044
|
21.11.2025 00:15:46
Verizon cutting more than 13,000 jobs as it restructures
[WASHINGTON] US wireless carrier Verizon on Thursday (Nov 20) said that it will cut more than 13,000 jobs in its largest single...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verizon Inc.mehr Nachrichten
|
20.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
|
20.11.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
20.11.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
20.11.25