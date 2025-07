Verluste in Europa: STOXX 50 fällt mittags zurück

Am Dienstag gibt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,22 Prozent auf 4 444,13 Punkte nach. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,134 Prozent auf 4 460,03 Punkte an der Kurstafel, nach 4 454,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 4 468,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 438,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 532,10 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 01.04.2025, den Stand von 4 596,52 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 01.07.2024, den Wert von 4 507,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 2,43 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell National Grid (+ 1,84 Prozent auf 10,81 GBP), Enel (+ 0,94 Prozent auf 8,14 EUR), Novartis (+ 0,67 Prozent auf 96,81 CHF), Allianz (+ 0,52 Prozent auf 345,90 EUR) und SAP SE (+ 0,37 Prozent auf 259,10 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,69 Prozent auf 48,85 EUR), Airbus SE (-1,60 Prozent auf 174,38 EUR), Siemens (-1,52 Prozent auf 214,35 EUR), HSBC (-1,44 Prozent auf 8,69 GBP) und Rio Tinto (-1,11 Prozent auf 41,98 GBP) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 407 541 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 301,154 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,64 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

