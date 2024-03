Verluste in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Morgen.

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,24 Prozent tiefer bei 4 391,80 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,146 Prozent schwächer bei 4 395,94 Punkten, nach 4 402,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 395,94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 391,57 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,233 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.02.2024, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 288,88 Punkten auf. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 22.12.2023, bei 4 078,15 Punkten. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 22.03.2023, bei 3 834,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,33 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 420,04 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,24 Prozent auf 73,42 EUR), HSBC (+ 0,98 Prozent auf 6,24 GBP), Diageo (+ 0,78 Prozent auf 28,93 GBP), Unilever (+ 0,78 Prozent auf 39,37 GBP) und SAP SE (+ 0,78 Prozent auf 180,02 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,58 Prozent auf 829,70 EUR), UniCredit (-1,04 Prozent auf 33,80 EUR), TotalEnergies (-1,00 Prozent auf 62,70 EUR), Richemont (-0,87 Prozent auf 136,65 CHF) und Enel (-0,87 Prozent auf 6,04 EUR) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 1 330 724 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 539,183 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,02 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

