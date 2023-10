Verluste in Frankfurt: MDAX fällt am Nachmittag

Am Freitag tendiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,06 Prozent schwächer bei 24 177,84 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 226,949 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,621 Prozent leichter bei 24 285,57 Punkten, nach 24 437,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 24 285,57 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 048,47 Zählern.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 3,22 Prozent. Vor einem Monat, am 20.09.2023, wurde der MDAX mit 27 184,19 Punkten berechnet. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 20.07.2023, mit 28 231,01 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 20.10.2022, wurde der MDAX auf 23 273,03 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 5,09 Prozent. Bei 29 815,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 24 048,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit HelloFresh (+ 3,03 Prozent auf 25,15 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,49 Prozent auf 105,25 EUR), Ströer SE (+ 1,26 Prozent auf 44,92 EUR), Stabilus SE (+ 0,95 Prozent auf 58,35 EUR) und TAG Immobilien (+ 0,91 Prozent auf 9,30 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Dürr (-17,43 Prozent auf 19,52 EUR), SMA Solar (-12,73 Prozent auf 57,25 EUR), Gerresheimer (-4,74 Prozent auf 98,50 EUR), WACKER CHEMIE (-2,58 Prozent auf 115,15 EUR) und Talanx (-2,53 Prozent auf 57,85 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3 392 350 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 15,442 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Die Lufthansa-Aktie hat mit 4,69 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die RTL-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,78 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

