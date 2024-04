Verluste in Frankfurt: MDAX schwächelt nachmittags

Der MDAX zeigt sich am Nachmittag mit negativem Vorzeichen.

Um 15:42 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 1,39 Prozent schwächer bei 25 980,84 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 242,718 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,010 Prozent auf 26 348,62 Punkte an der Kurstafel, nach 26 346,07 Punkten am Vortag.

Bei 26 368,06 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25 979,08 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 0,039 Prozent zurück. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 25.03.2024, einen Stand von 26 666,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.01.2024, stand der MDAX bei 26 075,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, wurde der MDAX mit 27 546,69 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 3,20 Prozent zu Buche. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 286,23 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 6,53 Prozent auf 30,82 EUR), HelloFresh (+ 0,62 Prozent auf 6,79 EUR), Bilfinger SE (+ 0,57 Prozent auf 44,35 EUR), K+S (+ 0,48 Prozent auf 13,75 EUR) und Stabilus SE (+ 0,17 Prozent auf 57,40 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Befesa (-13,24 Prozent auf 27,26 EUR), RTL (-8,03 Prozent auf 29,20 EUR), KION GROUP (-7,26 Prozent auf 43,93 EUR), HENSOLDT (-5,36 Prozent auf 37,10 EUR) und AIXTRON SE (-4,16 Prozent auf 21,88 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4 453 439 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 18,244 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Im MDAX verzeichnet die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

