Verluste in Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der SDAX notierte am fünften Tag der Woche im negativen Bereich.

Letztendlich fiel der SDAX im XETRA-Handel um 0,96 Prozent auf 14 293,11 Punkte zurück. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 118,239 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,693 Prozent auf 14 331,73 Punkte an der Kurstafel, nach 14 431,80 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 14 216,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 332,00 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der SDAX bereits um 0,097 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 05.03.2024, stand der SDAX bei 13 713,39 Punkten. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 05.01.2024, bei 13 534,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.04.2023, betrug der SDAX-Kurs 12 920,03 Punkte.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 3,41 Prozent. Bei 14 441,67 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern registriert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell Hypoport SE (+ 2,39 Prozent auf 239,60 EUR), SYNLAB (+ 1,88 Prozent auf 10,86 EUR), Amadeus FiRe (+ 1,69 Prozent auf 120,40 EUR), STRATEC SE (+ 1,62 Prozent auf 37,55 EUR) und Dürr (+ 1,59 Prozent auf 21,78 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Kontron (-7,68 Prozent auf 19,00 EUR), Nagarro SE (-4,36 Prozent auf 73,55 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,21 Prozent auf 20,46 EUR), pbb (-4,20 Prozent auf 4,70 EUR) und Salzgitter (-3,74 Prozent auf 24,18 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die AUTO1-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 683 522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX mit 16,650 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,46 erwartet. Schaeffler lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,04 Prozent.

Redaktion finanzen.at