Verluste in London: FTSE 100 beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Am Dienstag gibt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,21 Prozent auf 7 926,40 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,502 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 7 943,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7 943,47 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 943,51 Punkte, das Tagestief hingegen 7 923,62 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, den Stand von 7 659,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 683,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 741,56 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2,65 Prozent. Bei 8 015,63 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 404,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 2,07 Prozent auf 5,68 GBP), Halma (+ 1,91 Prozent auf 22,92 GBP), Rio Tinto (+ 1,41 Prozent auf 52,57 GBP), Antofagasta (+ 1,35 Prozent auf 22,45 GBP) und Anglo American (+ 0,88 Prozent auf 21,74 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Kingfisher (-1,80 Prozent auf 2,40 GBP), Ocado Group (-1,58 Prozent auf 3,69 GBP), StJamess Place (-1,54 Prozent auf 4,22 GBP), Flutter Entertainment (-1,38 Prozent auf 153,20 GBP) und M&G (-1,20 Prozent auf 2,07 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 3 388 142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 207,976 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 10,27 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

