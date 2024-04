Verluste in London: FTSE 100 sackt nachmittags ab

Der FTSE 100 erleidet am Dienstag Verluste.

Um 15:41 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,21 Prozent schwächer bei 7 935,98 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,524 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 952,62 Punkten, nach 7 952,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 015,63 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 928,59 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 682,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.01.2024, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 721,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, bei 7 631,74 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,78 Prozent aufwärts. Bei 8 015,63 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 7,26 Prozent auf 5,04 GBP), Anglo American (+ 3,72 Prozent auf 20,25 GBP), BP (+ 2,85 Prozent auf 5,10 GBP), Glencore (+ 2,53 Prozent auf 4,46 GBP) und Rio Tinto (+ 2,37 Prozent auf 51,36 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Ocado Group (-4,05 Prozent auf 4,37 GBP), Reckitt Benckiser (-3,86 Prozent auf 43,38 GBP), Entain (-3,44 Prozent auf 7,70 GBP), Flutter Entertainment (-3,04 Prozent auf 153,10 GBP) und Land Securities Group (-2,99 Prozent auf 6,39 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 41 411 255 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie hat im FTSE 100 mit 197,000 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,73 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at