Rio Tinto Aktie

60,91EUR -1,40EUR -2,25%
Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

03.11.2025 18:21:36

Rio Tinto Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Medienbericht, wonach der aktivistische Investor Palliser Druck auf die Führung des Bergbaukonzerns ausübt, auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Die Forderung von Palliser, dass Rio Tinto vor der Aktionärsabstimmung von Teck Resources über die Fusion mit Anglo American ein Gegenangebot abgeben soll, dürfte nicht die Zustimmung des Rio-Tinto-Verwaltungsrats finden, schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 14:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 14:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Overweight
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
61,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
53,60 £ 		Abst. Kursziel*:
13,81%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
53,60 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
13,81%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

