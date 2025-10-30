Rio Tinto Aktie

30.10.2025 13:50:25

Rio Tinto Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Neutral" belassen. Mit den Quartalszahlen Mitte Oktober habe der Bergbaukonzern Fortschritte beim Projekt Simandou bekannt gegeben, schrieb Myles Allsop am Donnerstag. Satellitenaufnahmen zufolge erscheine die Infrastruktur vollständig zu sein./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

