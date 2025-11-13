Rio Tinto Aktie

61,58EUR 0,30EUR 0,49%
Rio Tinto für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 11:11:59

Rio Tinto Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 5000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Einmottung des Jadar-Lithiumprojekts und der Weggang des Lithium-Chefs Paul Graves seien für ihn keine Überraschung, schrieb Ben Davis am Donnersta. Angesichts der politischen Widerstände und ökonomischen Risiken habe er ohnehin nie erwartet, dass der Bergbaukonzern das Projekt realisiert werde./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 03:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 03:31 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
50,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
61,71 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
54,28 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rio Tinto plcmehr Nachrichten