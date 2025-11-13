Rio Tinto Aktie
|61,58EUR
|0,30EUR
|0,49%
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 5000 Pence auf "Sector Perform" belassen. Die Einmottung des Jadar-Lithiumprojekts und der Weggang des Lithium-Chefs Paul Graves seien für ihn keine Überraschung, schrieb Ben Davis am Donnersta. Angesichts der politischen Widerstände und ökonomischen Risiken habe er ohnehin nie erwartet, dass der Bergbaukonzern das Projekt realisiert werde./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 03:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 03:31 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
50,00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
61,71 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
54,28 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
