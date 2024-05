Verluste in London: FTSE 100 schwächelt zum Start

Der FTSE 100 kann seine Vortagesgewinne am Dienstagmorgen nicht halten.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,41 Prozent schwächer bei 8 389,58 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,666 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 8 424,20 Punkten in den Handel, nach 8 424,20 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 8 424,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 8 386,83 Einheiten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 7 895,85 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 21.02.2024, mit 7 662,51 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, mit 7 756,87 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 8,65 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 8 474,41 Punkten. 7 404,08 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Schroders (+ 1,13 Prozent auf 3,75 GBP), AstraZeneca (+ 0,91 Prozent auf 122,06 GBP), BAE Systems (+ 0,84 Prozent auf 13,84 GBP), Flutter Entertainment (+ 0,61 Prozent auf 164,10 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 0,13 Prozent auf 45,42 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Prudential (-1,89 Prozent auf 7,90 GBP), Burberry (-1,69 Prozent auf 10,49 GBP), JD Sports Fashion (-1,65 Prozent auf 1,22 GBP), D S Smith (-1,65 Prozent auf 3,70 GBP) und United Utilities (-1,65 Prozent auf 10,76 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 256 349 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 219,675 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,58 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie zu erwarten.

