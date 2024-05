Verluste in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell

So bewegt sich der FTSE 100 mittags.

Der FTSE 100 fällt im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,17 Prozent auf 8 303,70 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,571 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 8 317,59 Punkte an der Kurstafel, nach 8 317,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 8 301,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8 335,46 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, mit 8 139,83 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 28.02.2024, wies der FTSE 100 7 624,98 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, bei 7 627,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7,54 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Ocado Group (+ 8,24 Prozent auf 4,05 GBP), JD Sports Fashion (+ 4,57 Prozent auf 1,27 GBP), Intermediate Capital Group (+ 3,10 Prozent auf 23,92 GBP), RS Group (+ 2,97 Prozent auf 7,63 GBP) und Ashtead (+ 2,27 Prozent auf 58,44 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Flutter Entertainment (-4,10 Prozent auf 153,35 GBP), United Utilities (-3,33 Prozent auf 9,74 GBP), Severn Trent (-2,82 Prozent auf 23,80 GBP), Diageo (-1,37 Prozent auf 26,56 GBP) und HSBC (-1,34 Prozent auf 6,86 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34 482 463 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 223,809 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,43 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

