Verluste in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Minus

Zum Handelsende agierten die Anleger in New York vorsichtiger.

Der Dow Jones ging nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 39 069,23 Punkten aus dem Montagshandel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,256 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,009 Prozent tiefer bei 39 127,97 Punkten in den Handel, nach 39 131,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 39 245,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 39 025,80 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 26.01.2024, einen Wert von 38 109,43 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, bei 35 390,15 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, einen Wert von 32 816,92 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 3,59 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 39 282,28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2,59 Prozent auf 300,39 USD), American Express (+ 1,12 Prozent auf 216,96 USD), Caterpillar (+ 0,46 Prozent auf 325,38 USD), Visa (+ 0,19 Prozent auf 284,15 USD) und Intel (+ 0,00 Prozent auf 42,99 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Walmart (-66,05 Prozent auf 59,60 USD), Verizon (-2,39 Prozent auf 39,69 USD), Nike (-1,03 Prozent auf 104,54 USD), Amgen (-0,97 Prozent auf 286,37 USD) und Cisco (-0,94 Prozent auf 48,40 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13 072 388 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 2,815 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8,86 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die 3M-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

