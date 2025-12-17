Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Cisco Anlegern eine Freude

Für das Jahr 2025 wurde im Rahmen der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel Cisco am 16.12.2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD beschlossen. Damit wurde die Cisco-Dividende im Vorjahresvergleich um 2,53 Prozent erhöht. Somit vergütet Cisco die Aktionäre insgesamt mit 6,44 Mrd. USD. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 6,38 Mrd. USD angesetzt wurde.

Cisco-Dividendenrendite

Letztlich notierte der Cisco-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 77,55 USD. Für das Jahr 2025 weist der Cisco-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 2,36 Prozent auf. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,30 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Cisco-Aktienkurs via NASDAQ 73,03 Prozent nach oben entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 105,53 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Cisco-Dividendenvorhersage

Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,65 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,13 Prozent sinken.

Grunddaten von Dividenden-Titel Cisco

Cisco ist ein Dow Jones 30 Industrial-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 310,229 Mrd. USD. Das KGV von Cisco beläuft sich aktuell auf 26,98. 2025 setzte Cisco 56,654 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 2,55 USD.

Redaktion finanzen.at