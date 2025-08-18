Cisco Aktie

Cisco für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023

Dow Jones im Blick 18.08.2025 22:35:27

Verluste in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Minus

Verluste in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Minus

So bewegte sich der Dow Jones am ersten Tag der Woche letztendlich.

Am Montag ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 44 911,82 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,364 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,476 Prozent auf 45 159,91 Punkte an der Kurstafel, nach 44 946,12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 44 868,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 44 998,83 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 18.07.2025, wurde der Dow Jones auf 44 342,19 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der Dow Jones mit 42 654,74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, mit 40 659,76 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,94 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45 203,52 Punkte. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 1,47 Prozent auf 308,49 USD), Caterpillar (+ 1,19 Prozent auf 412,64 USD), Cisco (+ 1,13 Prozent auf 66,95 USD), Walt Disney (+ 1,01 Prozent auf 116,55 USD) und Procter Gamble (+ 0,88 Prozent auf 155,72 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Sherwin-Williams (-1,52 Prozent auf 358,85 USD), Amgen (-1,30 Prozent auf 292,62 USD), Boeing (-1,21 Prozent auf 232,41 USD), Coca-Cola (-1,13 Prozent auf 69,13 USD) und Chevron (-0,79 Prozent auf 155,32 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 27 869 987 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,765 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

