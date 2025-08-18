Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|Dow Jones im Blick
|
18.08.2025 22:35:27
Verluste in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Minus
Am Montag ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 44 911,82 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,364 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,476 Prozent auf 45 159,91 Punkte an der Kurstafel, nach 44 946,12 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Montag sein Tagestief bei 44 868,32 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 44 998,83 Punkten lag.
So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 18.07.2025, wurde der Dow Jones auf 44 342,19 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der Dow Jones mit 42 654,74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, mit 40 659,76 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 5,94 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 45 203,52 Punkte. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops im Dow Jones
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 1,47 Prozent auf 308,49 USD), Caterpillar (+ 1,19 Prozent auf 412,64 USD), Cisco (+ 1,13 Prozent auf 66,95 USD), Walt Disney (+ 1,01 Prozent auf 116,55 USD) und Procter Gamble (+ 0,88 Prozent auf 155,72 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Sherwin-Williams (-1,52 Prozent auf 358,85 USD), Amgen (-1,30 Prozent auf 292,62 USD), Boeing (-1,21 Prozent auf 232,41 USD), Coca-Cola (-1,13 Prozent auf 69,13 USD) und Chevron (-0,79 Prozent auf 155,32 USD).
Die teuersten Unternehmen im Dow Jones
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 27 869 987 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,765 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der Dow Jones-Titel
Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Cisco Inc.mehr Nachrichten
|
22:35
|Verluste in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
15.08.25
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
15.08.25
|NYSE-Handel S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
15.08.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
15.08.25
|NYSE-Handel: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
15.08.25
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
15.08.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15.08.25
|Freitagshandel in New York: Dow Jones am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Cisco Inc.mehr Analysen
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.23
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
|22.09.23
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.23
|Cisco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|Cisco Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Amgen Inc.
|251,25
|0,44%
|Boeing Co.
|197,70
|-1,54%
|Caterpillar Inc.
|353,50
|-0,28%
|Chevron Corp.
|133,00
|-1,76%
|Cisco Inc.
|57,23
|1,35%
|Coca-Cola Co.
|59,24
|-1,30%
|Microsoft Corp.
|442,50
|-0,55%
|NVIDIA Corp.
|156,16
|1,95%
|Procter & Gamble Co.
|133,52
|0,63%
|Sherwin-Williams Co.
|307,15
|-1,27%
|UnitedHealth Inc.
|265,35
|1,49%
|Verizon Inc.
|38,05
|1,49%
|Walt Disney
|100,06
|0,02%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|44 911,82
|-0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNächstes Ukraine-Gespräch: ATX geriet kräftig unter Druck -- Wall Street kaum bewegt -- DAX letztlich leichter -- Asiatische Indizes schließen uneins - Neue Rekorde in Japan
Der heimsche Aktienmarkt gab im Montagshandel deutlich nach, während sich der deutsche Leitindex moderat tiefer zeigte. Die Wall Street zeigte sich am Montag von seiner unsicheren Seite. An den asiatischen Aktienmärkten war die Stimmung zu Wochenbeginn mehrheitlich gut.