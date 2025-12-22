Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Index im Blick
|
22.12.2025 15:58:57
Verluste in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben
Am Montag fällt der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,03 Prozent auf 2 595,99 Punkte zurück. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,013 Prozent auf 2 596,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 596,64 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2 591,77 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 605,50 Zählern.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX Prime auf 2 384,30 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, stand der ATX Prime bei 2 303,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, notierte der ATX Prime bei 1 789,06 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 42,17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 605,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 745,07 Punkten registriert.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 2,79 Prozent auf 31,35 EUR), Vienna Insurance (+ 2,66 Prozent auf 65,70 EUR), Palfinger (+ 1,71 Prozent auf 32,80 EUR), Semperit (+ 1,62 Prozent auf 12,54 EUR) und Telekom Austria (+ 1,62 Prozent auf 8,79 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-4,26 Prozent auf 5,84 EUR), EVN (-4,06 Prozent auf 27,15 EUR), UBM Development (-2,40 Prozent auf 20,30 EUR), voestalpine (-1,90 Prozent auf 37,24 EUR) und Addiko Bank (-1,82 Prozent auf 21,60 EUR).
Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 112 790 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 39,302 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,71 zu Buche schlagen. Mit 9,31 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
