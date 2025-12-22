Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime schlussendlich im Aufwind

Schlussendlich beendete der ATX Prime den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,15 Prozent) bei 2 600,66 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,013 Prozent auf 2 596,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 596,64 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag heute bei 2 586,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 605,50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX Prime auf 2 384,30 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 22.09.2025, wurde der ATX Prime auf 2 303,44 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bei 1 789,06 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 stieg der Index bereits um 42,43 Prozent. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 605,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 745,07 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Vienna Insurance (+ 3,75 Prozent auf 66,40 EUR), Frequentis (+ 3,75 Prozent auf 72,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,11 Prozent auf 31,45 EUR), Semperit (+ 2,59 Prozent auf 12,66 EUR) und Palfinger (+ 2,17 Prozent auf 32,95 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Kapsch TrafficCom (-4,26 Prozent auf 5,84 EUR), EVN (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), Wolford (-1,75 Prozent auf 3,36 EUR), Wienerberger (-1,45 Prozent auf 30,00 EUR) und Marinomed Biotech (-1,30 Prozent auf 19,00 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 340 145 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,302 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert mit 1,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

