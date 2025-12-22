Gewinne in Wien: So steht der ATX Prime am Montagmittag

Der ATX Prime wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Am Montag tendiert der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 0,11 Prozent stärker bei 2 599,43 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 2 596,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 596,64 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 605,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 592,25 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX Prime auf 2 384,30 Punkte taxiert. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Stand von 2 303,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 789,06 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 42,36 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 2 605,50 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Frequentis (+ 3,17 Prozent auf 71,60 EUR), Vienna Insurance (+ 2,66 Prozent auf 65,70 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,62 Prozent auf 31,30 EUR), Semperit (+ 2,59 Prozent auf 12,66 EUR) und Palfinger (+ 1,71 Prozent auf 32,80 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Kapsch TrafficCom (-6,56 Prozent auf 5,70 EUR), Wolford (-5,85 Prozent auf 3,22 EUR), EVN (-3,53 Prozent auf 27,30 EUR), Marinomed Biotech (-3,12 Prozent auf 18,65 EUR) und UBM Development (-1,92 Prozent auf 20,40 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 63 715 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,302 Mrd. Euro den größten Anteil.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,31 Prozent die höchste Dividendenrendite.

