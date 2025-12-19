Starker Wochentag in Wien: ATX-Börsianer greifen am Freitagnachmittag zu

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Wien optimistisch.

Am Freitag geht es im ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,58 Prozent auf 5 220,47 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 151,987 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,016 Prozent leichter bei 5 189,38 Punkten, nach 5 190,20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 5 178,24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 228,66 Punkten erreichte.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 2,28 Prozent nach oben. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 19.11.2025, bei 4 809,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.09.2025, wies der ATX einen Wert von 4 628,72 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.12.2024, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 588,48 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 42,76 Prozent. Bei 5 228,66 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 481,22 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 3,15 Prozent auf 37,36 EUR), BAWAG (+ 1,80 Prozent auf 124,10 EUR), DO (+ 1,24 Prozent auf 203,50 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,92 Prozent auf 15,44 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,80 Prozent auf 100,70 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen voestalpine (-1,41 Prozent auf 37,84 EUR), CPI Europe (-1,34 Prozent auf 15,47 EUR), CA Immobilien (-1,04 Prozent auf 22,76 EUR), Österreichische Post (-0,97 Prozent auf 30,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0,73 Prozent auf 27,05 EUR) unter Druck.

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 319 859 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 38,505 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Die CPI Europe-Aktie verzeichnet mit 6,59 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 9,34 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at