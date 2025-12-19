ATX aktuell: ATX zeigt sich zum Handelsende fester

Am Freitag sprang der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0,85 Prozent auf 5 234,55 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 151,987 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,016 Prozent auf 5 189,38 Punkte an der Kurstafel, nach 5 190,20 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 5 178,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 245,14 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,56 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 19.11.2025, einen Stand von 4 809,19 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 19.09.2025, bei 4 628,72 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 19.12.2024, mit 3 588,48 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 43,15 Prozent. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 5 245,14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten verzeichnet.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell Raiffeisen (+ 2,87 Prozent auf 37,26 EUR), DO (+ 2,49 Prozent auf 206,00 EUR), BAWAG (+ 2,38 Prozent auf 124,80 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,35 Prozent auf 30,50 EUR) und EVN (+ 1,80 Prozent auf 28,30 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen CPI Europe (-1,15 Prozent auf 15,50 EUR), voestalpine (-1,09 Prozent auf 37,96 EUR), CA Immobilien (-0,87 Prozent auf 22,80 EUR), Wienerberger (-0,85 Prozent auf 30,44 EUR) und Vienna Insurance (-0,78 Prozent auf 64,00 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 990 460 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 38,505 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die CPI Europe-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,34 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at