Gute Stimmung in Wien: ATX schlussendlich mit Zuschlägen

Am Montag schloss der ATX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,09 Prozent) bei 5 239,39 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 153,512 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,015 Prozent auf 5 233,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5 234,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 252,39 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 214,86 Zählern.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX auf 4 789,17 Punkte taxiert. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 4 608,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der ATX mit 3 589,54 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 43,28 Prozent aufwärts. Bei 5 252,39 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Vienna Insurance (+ 3,75 Prozent auf 66,40 EUR), AT S (AT&S) (+ 3,11 Prozent auf 31,45 EUR), STRABAG SE (+ 1,66 Prozent auf 79,60 EUR), OMV (+ 1,60 Prozent auf 47,08 EUR) und PORR (+ 1,44 Prozent auf 31,65 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil EVN (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), Wienerberger (-1,45 Prozent auf 30,00 EUR), voestalpine (-1,11 Prozent auf 37,54 EUR), Verbund (-0,81 Prozent auf 61,60 EUR) und Erste Group Bank (-0,79 Prozent auf 100,40 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 340 145 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 39,302 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,52 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

