22.12.2025 09:29:03
Starker Wochentag in Wien: ATX Prime zum Start mit Zuschlägen
Um 09:12 Uhr erhöht sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,26 Prozent auf 2 603,31 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 2 596,29 Punkte an der Kurstafel, nach 2 596,64 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 593,61 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 604,53 Zähler.
ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 384,30 Punkten gehandelt. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 22.09.2025, den Wert von 2 303,44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der ATX Prime auf 1 789,06 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 42,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 604,53 Punkten. 1 745,07 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 2,59 Prozent auf 71,20 EUR), Semperit (+ 1,30 Prozent auf 12,50 EUR), Lenzing (+ 1,11) Prozent auf 22,70 EUR), Wienerberger (+ 0,92 Prozent auf 30,72 EUR) und OMV (+ 0,86 Prozent auf 46,74 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Wolford (-5,26 Prozent auf 3,24 EUR), Kapsch TrafficCom (-4,26 Prozent auf 5,84 EUR), Addiko Bank (-2,27 Prozent auf 21,50 EUR), AMAG (-2,06 Prozent auf 23,80 EUR) und UBM Development (-1,44 Prozent auf 20,50 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf
Im ATX Prime weist die Warimpex-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 39,302 Mrd. Euro heraus.
ATX Prime-Fundamentaldaten
Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
