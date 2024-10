Verluste in Wien: ATX Prime fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

ATX Prime-Kurs am Donnerstag zum Handelsende.

Der ATX Prime gab im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0,30 Prozent auf 1 769,71 Punkte nach. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,001 Prozent höher bei 1 775,11 Punkten, nach 1 775,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 1 785,95 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 769,62 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 2,29 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 24.09.2024, bei 1 794,42 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, bei 1 841,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.10.2023, wurde der ATX Prime mit 1 525,19 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,25 Prozent zu. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Verbund (+ 2,18 Prozent auf 77,30 EUR), AMAG (+ 1,26 Prozent auf 24,10 EUR), Polytec (+ 0,78 Prozent auf 2,60 EUR), voestalpine (+ 0,77 Prozent auf 19,65 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,72 Prozent auf 5,56 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-9,50 Prozent auf 8,00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-4,29 Prozent auf 82,50 EUR), Flughafen Wien (-1,87 Prozent auf 52,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,61 Prozent auf 27,55 EUR) und DO (-1,40 Prozent auf 140,40 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 311 906 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie macht im ATX Prime mit 26,369 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 2,94 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 11,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

