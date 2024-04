Verluste in Wien: ATX Prime legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Das macht das Börsenbarometer in Wien aktuell.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,07 Prozent leichter bei 1 791,22 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent tiefer bei 1 792,37 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 792,43 Punkten am Vortag.

Bei 1 796,86 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 789,52 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 1,11 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Stand von 1 757,49 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.01.2024, stand der ATX Prime bei 1 726,85 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.04.2023, wies der ATX Prime 1 645,36 Punkte auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,50 Prozent zu. Bei 1 802,56 Punkten schaffte es der ATX Prime bislang auf ein Jahreshoch. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 2,75 Prozent auf 29,90 EUR), STRABAG SE (+ 2,33 Prozent auf 39,45 EUR), BAWAG (+ 2,10 Prozent auf 58,40 EUR), Addiko Bank (+ 1,69 Prozent auf 18,00 EUR) und voestalpine (+ 1,54 Prozent auf 25,08 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-6,32 Prozent auf 17,80 EUR), Kapsch TrafficCom (-3,41 Prozent auf 7,92 EUR), ZUMTOBEL (-1,92 Prozent auf 6,14 EUR), Frequentis (-1,85 Prozent auf 26,50 EUR) und EVN (-1,62 Prozent auf 27,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX Prime weist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 274 222 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 24,371 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX Prime.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Im ATX Prime verzeichnet die Warimpex-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,40 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

